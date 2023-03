Smeće ispunjava ulice Pariza dok se štrajk nastavlja (FOTO/VIDEO)

PARIZ - Velike hrpe smeća se gomilaju i sve više ispunjavaju ulice Pariza dok komunalci nastavljaju štrajk zbog spornog zakona o podizanju starosne granice za penziju u toj državi.

Štrajk pariških komunalaca, koji u utorak počinje 16. dan protesta, uzima danak u poznatoj estetici francuske prestonice, prava je deponija u "Gradu svjetlosti".

"Više volim Šanel od smrada", našalio se Vinsent Salazar, 62-godišnji umjetnički savjetnik koji živi u maloj četvrti na lijevoj obali grada. Hrpa smeća nalazi se na uglu njegove zgrade s pogledom na Luksemburške vrtove.

Welcome to the City of Lights aka Paris Monday night is lit Can’t wait for this #blockchain week #paris #paristrash pic.twitter.com/PjZ0tXrIUd

"Vidio sam štakore", dodao je.

Salazaru to ne smeta.

IN PICTURES: City of Lights or City of Rubbish? Mounds of rotting garbage are taking over the streets of Paris. Trash collectors are on strike after President Emmanuel Macron raised the retirement age by two years https://t.co/p8oDrC20Z4 (Photos: AP) pic.twitter.com/GgnhjDbfoD