Smijenjeni ministar odbrane Ukrajine objavio pismo u medijima

KIJEV - Donedavno ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov je nakon smjene napisao zanimljiv tekst za britanski "The Guardian", kojeg prenosimo u cijelosti.

"Koliko je 671 dan? U kontekstu moderne istorije, to je možda ekvivalent nekoliko sekundi. Ali za mene, to predstavlja period tokom kojeg se Ukrajini dogodilo više nego što su mnoge zemlje prošle u jednom vijeku. To je takođe broj dana koliko sam bio ministar odbrane svoje zemlje.

Na dužnost sam stupio 4. novembra 2021., kada se Ukrajina osam godina suočavala s ruskim hibridnim ratovanjem. U roku od 112 dana, Kremlj je pokrenuo totalni rat, kakav Evropa nije vidjela od Drugog svjetskog rata. Ukrajina je postala prva država u svijetu koja je bila prisiljena ratovati protiv agresora u pet domena odjednom: na kopnu, u vazduhu, u vodi te informacionom i kibernetičkom okruženju.

Kao ministar odbrane uvijek sam razmišljao o tome šta će ukrajinskim oružanim snagama trebati sutra, a ne danas. To je dovelo do vitalne nabave Javelina, NLAW-a i Stingera; kasnije smo nabavili haubice M777, raketni sistem Patriot i sada se pripremamo za raspoređivanje borbenih aviona F-16.

Ovo se ne bi dogodilo bez volje, odlučnosti i saosjećanja mojih kolega ministara odbrane iz više od 50 zemalja svijeta. Ujedinjeni smo pod Kontaktnom grupom za odbranu Ukrajine - takođe poznatom kao Ramstein format, zbog lokacije mjesečnog sastanka u vazdušnoj bazi Ramstein u Njemačkoj - i pod vođstvom američkog ministra odbrane Lojda Ostina. Ramstein format je platforma sposobna promijeniti svjetsku sigurnosnu arhitekturu na bolje.

Želio bih zahvaliti kolegama ministrima odbrane: vi ste ljudi koji ispisuju novu stranicu svjetske istorije. Zahvaljujući vama, Ukrajinci se mogu dostojanstveno suočiti s ruskom agresijom. Nikada nećemo zaboraviti one koji su nam pružili ruku u najstrašnijem vremenu naše istorije.

Ali, želio bih istaketi nekoliko važnih stvari za svoje kolege ministre odbrane.

Nekažnjivost ruske invazije na Gruziju 2008. dovela je do njene okupacije Krima 2014.; nekažnjivost za okupaciju Krima dovela je do okupacije Donbasa; nekažnjivost za okupaciju Donbasa omogućila je agresivnu intervenciju Rusije u Siriji; nekažnjivost za Siriju i nepažnja za događaje na Krimu i Donbasu rezultirali su totalnim ratom u razmjerama - sa stotinama hiljada ubijenih, milionima izbjeglica te humanitarnim i ekološkim katastrofama.

Morate shvatiti da ste odgovorni za cjelokupnu budućnost čovječanstva; zato je bitno da djelujete odlučno. Rusija i njeni partneri doveli su u pitanje ne samo nezavisnost i suverenitet jedne evropske zemlje, već i cijeli svjetski poredak - uključujući međunarodno pravo te humanitarne i sigurnosne institucije. Hoće li civilizovani svijet uspjeti spriječiti treći svjetski rat, zavisiće o njegovom odgovoru na akcije Rusije i o tome kako će završiti rat u Ukrajini.

Godine 1938., u želji da se spriječi ono što će postati Drugi svjetski rat, u Minhenu je potpisan zloglasni sporazum kojim su Sudeti iz Čehoslovačke prešli u sastav Trećeg Rajha. Iz istorije znamo da Hitlera to nije zaustavilo.

Ubrzo je Treći Rajh imao potpunu kontrolu nad onim što je ostalo od Čehoslovačke, uključujući i njen znatan vojni arsenal, koji je kasnije odigrao važnu ulogu u invaziji na Poljsku i Francusku.

Putinovo djelovanje slijedi sličan obrazac. Rusija traži priznanje okupiranih područja Ukrajine svojim teritorijama u zamjenu za prekid rata. Ali, to je očito samo radi jedne stvari - da bi kupovanjem vremena, pregrupisanjem i nabavkom novih resursa "konačno riješio ukrajinsko pitanje". Rusija ne priznaje postojanje Ukrajine i ukrajinskog naroda; cilj joj je uništenje ukrajinske državnosti i asimilacija Ukrajinaca.

Njegove ambicije neće stati na Ukrajini. Vjerujem da će dopuštanje Rusiji da dobije ukrajinske resurse, uključujući veliki "bazen" za regrutovanje, samo povećati ambicije Kremlja i dovesti do velikog novog rata u istočnoj Evropi, koji će neizbježno uključiti NATO - sa svim rizicima koji iz toga proizlaze.

Rusija se stalno povlači iz većine ključnih međunarodnih sporazuma o nuklearnom oružju, kao što su Start 2 (napustila je sporazum 14. juna 2002.), Novi Start (Rusija je suspendovala učestvovanje 21. februara 2023.) i Ugovor o nuklearni snagama srednjeg dometa (povukla se 3. jula 2019.).

Štaviše, 25. maja 2023. Rusija i Bjelorusija potpisale su dokument o raspoređivanju nuklearnog oružja na bjeloruskoj teritoriji. S obzirom na ovaj trend, trenutno je nemoguće sa sigurnošću tvrditi do kojih zemalja ruske nuklearne rakete i tehnologije nuklearnog oružja još mogu dobaciti i kakve bi to mogle biti posljedice.

Dok rat traje, međunarodna strategija za minimizovanje rizika od angažmana ruskog nuklearnog oružja i širenja tehnologije ruskog nuklearnog oružja u druge zemlje treba biti razvijena i odobrena što je prije moguće. To bi trebalo sadržavati komponente vojne strategije i sankcija kao mehanizama pritiska, kao i buduću arhitekturu međunarodnih ugovora u vezi s ruskim nuklearnim oružjem.

Zlo mora biti kažnjeno kako bi se spriječilo da više ljudi postanu žrtvama u budućnosti. Što se prije uspostavi međunarodni sud za ruske zločine u Ukrajini, prije će ovaj rat završiti. Tribunal bi trebao procijeniti sve činjenice o navodnim ratnim zločinima Rusije, uključujući genocid, kulturni genocid, etnocid, ekocid, prisilne deportacije, otmicu djece, teror protiv proizvodnje energije, masovna pogubljenja civila i ratnih zarobljenika te raketne i topovske napade na objekte civilnih infrastruktura.

Recept za ovu pobjedu je jasan: to je obnova teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, povlačenje ostataka ruskih snaga, kažnjavanje ratnih zločinaca, odšteta, uvođenje izmjena međunarodnog prava koje će spriječiti slične agresije u budućnost i učestvovanje Ukrajine u arhitekturi međunarodne sigurnosti.

Pobjeda Ukrajine biće trijumf međunarodnog prava nad samovoljom jačih. Pokazaće da je neprihvatljivo mijenjati međunarodno priznate granice vojnom agresijom. Biće to jedinstvo slobodnog svijeta protiv tiranije neslobode.

Dragi kolege, ministri odbrane, uzdam se u vaše vrline i želju da ovaj svijet učinite boljim. Stoga pozivam na jedinstvo, hrabrost i konsolidirano djelovanje - to je jedini način da spasimo ovaj svijet od katastrofe trećeg svjetskog rata.

Na kraju bih vas zamolio da pružite podršku mom nasljedniku. Rustem Umerov je kompetentna i stručna osoba sposobna nastaviti inicijative koje smo pokrenuli. Zajedno ćete ubrzati ukrajinsku pobjedu.

Bila mi je čast služiti svojoj zemlji i raditi s vama. Slava Ukrajini!" zaključio je Reznikov, prenosi "Index".