Smirila se situacija u Londonu, povučen bezbjednosni alarm

LONDON - Londonska policija saopštila je da više nije na snazi bezbjednosna uzbuna u bolnici "Sent Tomas", koja je danas bila evakuisana.

Kako je navela policija, situacija se smirila u Vestminsteru i u samoj bolnici.

Vestminsterski most, koji je bio zatvoren za saobraćaj, ponovo je operativan, a nema više ni zabrane izlaska i ulaska u bolnicu.

Dejli star piše da nema povrijeđenih, ali još nije jasno šta se tačno dogodilo u bolnici u kojoj je svojevremeno ležao premijer Velike Britanije Boris Džonson, dok je imao virus korona.

"Situacija se smirila, saobraćaj funkcioniše normalno", pisalo je na Twitter nalogu policije iz Lambeta.

Do alarma je došlo oko 9.30 po lokalnom vremenu, kada je pozvana policija.

Engleski mediji su prenijeli da je došlo do bezbjednosnog incidenta u Sent Tomasu, a oblast je bila zatvorena, kao i Vestminsterski most.