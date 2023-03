Smotrič: Palestinci ne postoje

JERUSALIM - Ne postoji takva stvar kao što su Palestinci jer ne postoji takva stvar kao što je palestinski narod, izjavio je u nedjelju izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič na komemoraciji za pokojnog aktivistu Likuda u Parizu.

Zastupnik krajnje desnice rekao je da je palestinski narod "izum" skuhan u 20. vijeku za borbu protiv cionizma i da su ljudi poput njega i njegovih djedova i bake "pravi Palestinci".

Govoreći za govornicom ukrašenom mapom temeljenom na grbu cionističke milicije Irgun, koja prikazuje Izrael koji se nalazi na Zapadnoj obali i Jordanu, Smotrič je rekao da francuska i američka vlada moraju čuti "ovu istinu" o Palestincima.

“Znate li ko su Palestinci? Ja sam Palestinac", rekao je šef ultranacionalističke stranke Religiozni cionizam.

Far-right Israeli minister of Finance Bezalel Smotrich has dismissed the existence of a Palestinian people during a speech he delivered in Paris. pic.twitter.com/CmokWEEYdG