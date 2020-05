"Smrt" protestuje protiv otvaranja plaža

FLORIDA - U znak protesta protiv otvaranja plaža na Floridi advokat Danijel Uhlfelder šeta među kupačima odjeven u kostim kosača smrti, a njegova poruka privukla je veliku pažnju medija, prenosi Gardijan.

"Kosač predstavlja smrt. Ovo je smrtonosni virus. Ovo je globalna pandemija", izjavio je Danijel novinarima.

Ovaj advokat poznat je između ostalog i po tome što je ranije vodio kampanju da plaže postanu javno dostupne. Ali kako broj umrlih od korone u SAD dostiže 75.000, a mjere izolacije sprovedene širom svijeta pomažu usporavanju širenja smrtonosnog virusa, Uhlfelder je osjetio da mora nešto da kaže.

Dok su ljudi masovno izlazili na plaže na Floridi koje su ponovo otvorene, Uhlfelder je poslao jasnu poruku da je prerano za to.

Stay home Florida pic.twitter.com/MV4fyAXvwu — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020

"Brinem se jer je pandemija izmakla kontroli i ubila puno ljudi. Nisam mogao da spavam ako ne preduzmem nešto", kaže on.

I tako je došao na ideju da se ogrne crnim plaštom i kao "kosač smrti" krene po plažama Floride.

Protest je privukao nacionalnu pažnju: Uhlfelder se pojavio u brojnim gledanim emisijama i prikupio je hiljade dolara koje će donirati demokratama koji se kandiduju za Kongres.

"Ako se ljudi ne slažu sa onim što Vlada radi, moraju nešto da učine u vezi s tim. Ljudi su umirali za to pravo. Neko mora da se suprotstavi tim ljudima - to je ono što radim. I želim da to rade i drugi. Postaje naporno biti jedini", kaže Uhlfelder.