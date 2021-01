Smrtna kazna bankaru zbog korupcije, primanja mita i poligamije

PEKING - Kineske vlasti osudile su na smrt bivšeg sekretara partijskog odbora i predsjednika uprave najveće kineske kompanije za upravljanje aktivama "Čajna Huarong Aset Menadžment" Laja Sjaomina, saopštio je list "Global tajms", pozivajući se na vlasti.

List je precizirao da je sud kineskog grada Tjenđina osudio bivšeg šefa kompanije na smrt pod optužbom za korupciju, primanje mita i poligamiju.

Laj Sjaomin je na jesen 2018. godine izbačen iz stranke zbog ozbiljnog narušavanja stranačke discipline i zakonodavstva.

Tokom istrage centralne komisije za provjeru discipline ispostavilo se da je on ozbiljno narušio političku disciplinu i pravila. Kako se navodi, "nepromišljena ekspanzija i nedosljedno upravljanje doveli su do toga da je kompanija ozbiljno odstupila od svojih glavnih profesionalnih odgovornosti, kao i do lošeg političkog uticaja".

List prenosi i da je bivši sekretar učestvovao u raznim političkim avanturama, doprineo napredovanju pojedinih lica na karijernoj lestvici i ometao sprovođenje inspekcija i provjera.

Bivši šef "Čajna Huaronga" dobijao je i skupe poklone, među kojima su i krupni novčani, nelegalno organizovao bankete u skupim restoranima i klubovima i koristio službeni položaj za lične interese. Takođe je osumnjičen za pronevjeru javne imovine.

Inače, "Čajna Huarong" je bila jedna od četiri kompanija za upravljanje aktivama. Kineska vlada ih je osnovala 1999. godine kao odgovor na azijsku finansijsku krizu koja se rasplamsala 1997. godine. Trenutno je ova kompanija najveća u Kini po obimu aktiva.

(Sputnjik)