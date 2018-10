Snažan ciklon juri ka Indiji, 300.000 ljudi evakuisano

NJU DELHI - Vlasti u istočnoj indijskoj državi Odiša evakuisale su danas 300.000 ljudi zbog jakog ciklona u Bengalskom zalivu koji dobija na snazi i juri ka toj državi, a iz predostrožnosti je obustavljen željeznički i avionski saobraćaj i zatvorena lokalna luka.

Indijska meteorološka služba (IMD) je ciklon, pod nazivom "Titli", okarakterisala kao "veoma jaku ciklonsku oluju" koja bi mogla da donese udare vjetra od 165 kilometara na sat kada se sruči na Odišu u četvrtak rano ujutro, prenosi Rojters.

IMD je upozorila da će ciklon vjerovatno čupati drveće, dalekovode i komunikacione kablove, uništiti priobalne kuće i naneti štetu putevima i usjevima.

Ova služba je izdala upozorenje na snažnu oluju u saopštila da očekuje poplave u nižim oblastima Odiše i susjedne države Andra Pradeš.

Bengalski zaliv je često na udaru ciklona u ovo doba godine, a neke od takvih oluja su dovele i do žrtava i uništenja velikih razmjera, podsjeća britanska agencija.

#Cyclonic storm #Titli :Do not panic! Have Courage ,let's be prepared to stay safe and help others . #CycloneTitli pic.twitter.com/4KoQbsnvIm