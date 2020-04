Snažan ciklon protutnjao Fidžijem

SIDNEJ - Snažan tropski ciklon obrušio se danas na ostrvo državu Fidži u južnom Pacifiku, gdje su uništene zgrade i povrijeđeno nekoliko ljudi u prestonici Suvi, prenose očevici.

Ciklon Harold najviše kategorije protutnjao je južnim dijelom Fidžija oko podne po lokalnom vremenu.

Prekinute su komunikacione veze sa nekim ostrvima.

"Ima povrijeđenih. Što se tiče njihovog broja kao i intenziteta povreda, to će tek biti utvrđeno"; rekao je Vasiti Soko, dirketor nacionalne kancelarije za upravljanje krizama telefonom za Rojters.

Uništeno je desetak kuća, ulice su poplavljene, a na društvenim mrežama kruži neverifikovan video snimak i fotografije koje prikazuju snažan vjetar i uništene zgrade.

As #Fiji braces for the impact of #TCHarold your #Kiwi vuvale is getting ready to provide any needed emergency humanitarian & disaster relief for @FijianGovt @FijiNDMO through @MFATNZ & @NZDefenceForce. There is a lot going on but we face this together. Kia kaha #Fiji pic.twitter.com/92S6G2oD21