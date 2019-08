Snažan potres u Čileu, osjetio se u cijeloj zemlji

SANTJAGO - Snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni Rihterove skale pogodio je danas oblast kod obala Čilea, javila je američka Agencija za geološka istraživanja (USGS).

Nema podataka o eventualnim žrtvama ili šteti.

U saopštenju se navodi da je epicentar potresa bio na oko 95 kilometara sjeverozapadno od grada San Antonija u regionu Valparaizo.

Potres se osjetio širom Čilea.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.8 Offshore O'higgins, Chile 41 min ago pic.twitter.com/YSK55wChyR