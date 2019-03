Snažan tornado pogodio Alabamu, 23 žrtve

​VAŠINGTON - Broj žrtava u naletu tornada koji je pogodio američku saveznu državu Alabamu porastao je na 23, javlja AP.

Spasioci su čitavu noć izvlačili mrtve i povređene iz ruševina u najvećem gradu Alabame, Oburnu.

"Izazov je neverovatna količina ruševina na mjestima gdje su se kuće nalazile. Ovo je najviša količina ruševina koju sam do sada vidio", izjavio je šerif okruga Li, Džej Džons za Rojters.

Najmanje 40 povređenih primljeno je u jednu bolnicu u Alabami, a pojedini su poslati i u druge bolnice.

Portparolka službe za vanredne situacije Rita Smit saopštila je da je nekoliko kuća uništeno ili oštećeno u Borigardu, 90 kilometara istočno od Montgomerija, glavnog grada Alabame.

Kako prenosi AP, tornado je pogodio tu oblast u nedelju u popodnevnim satima po lokalnom vremenu.

Agencija navodi da je tornado bio jačine F3 (brzina vetrova od 255 do 330 kilometara na čas) i prečnika oko 800 metara.

Na terenu su spasilačke službe i helikopteri koji uz pomoć termalnih kamera traže preživele zarobljene u ruševinama kuća.

