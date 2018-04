Snažan zemljotres na zapadu Irana

TEHERAN - Zemljotres jačine 5,3 stepena Rihterove skale pogodio je zapadni dio Irana, javila je iranska državna televizija, prenosi Rojters.

"Do ovog momenta nismo primili bilo kakve izvještaje o žrtvama ili šteti", izjavio je Reza Mahmudijan, šef kriznog štaba iranske pokrajine Kermanšah u kojoj se desio zemljotres.

Rojters podsjeća da je istu oblast u novembru prošle godine pogodio zemljotres od 7,3 Rihtera u kojem je stradalo najmanje 530 ljudi i povrijeđeno 8.000 osoba.

Eyewitnesses of latest #earthquake in #Irak #Iran border region are real fast to launch our LastQuake app pic.twitter.com/AfhB2dJ7VM