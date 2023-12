Snažan zemljotres pogodio Filipine, izdato upozorenje na cunami

Zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihteru pogodio je filipinsko ostrvo Mindanao, saopštio je Еvropsko-mediteranski seizmološki centar (ЕMSC).

Zemljotres je bio na dubini od 63 kilometra, dodao je ЕMSC.

Američki sistem za upozorenja na cunami izdao je upozorenje na opasni talas nakon zemljotresa.

Na društvenim mrežama objavljeni su uznemiravajući snimci na kojima se vidi trenutak snažnog potresa. Još nema informacija o ljudskim žrtvama i šteti.

Očekuje se da će cunami uskoro stići do obala Filipina i Japana, nakon što je filipinsko ostrvo Mindanao pogodio zemljotres magnitude 7,5 stepeni po Rihteru, prema podacima Еvropsko-mediteranskog seizmološkog centra (ЕMSC).

An earthquake with a magnitude of 7.6 occurred in the Philippines. There were places that collapsed after the earthquake. #earthquake #Philippines #Filipinler #Deprem #news #BreakingNews pic.twitter.com/jU1CibYARc