Snažan zemljotres pogodio Maroko: Najmanje 632 poginulih (VIDEO)

Snažan zemljotres magnitude 6,8 koji je u petak uveče pogodio Maroko odnio je stotine, saopštile su vlasti, a prenosi CNN.

Marokanska TV javlja da je broj mrtvih u potresu dosegao 632, a da je 329 ljudi povrijeđeno, prenosi novinska agencija Reuters.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka saopštilo je ranije jutros da je najmanje 296 ljudi poginulo u provincijama u blizini epicentra zemljotresa.

Saopšteno je da najviše štete i poginulih u teško dostupnim planinskim oblastima, a da su najmanje 153 osobe povrijeđene i transportovane u bolnice na liječenje.

Zemljotres se dogodio u planinskom lancu Visoki Atlas u Maroku nešto poslije 23 sata po lokalnom vremenu, na relativno maloj dubini od 18,5 kilometara, sa epicentrom 72 kilometra jugozapadno od Marakeša.

Američki geološki zavod saopštio je da je zemljotres bio preliminarne jačine 6,8 stepeni Rihterove skale, uz podrhtavanje koje je trajalo nekoliko sekundi.

Američka agencija je izvjestila o naknadnom potresu jačine 4,9 stepeni Rihterove skale koji se dogodio 19 minuta kasnije.

Epicentar potresa u petak bio je u blizini grada Ighil u provinciji Al Hauz, otprilike 70 kilometara (43,5 milja) južno od Marakeša.

USGS je saopštio da je epicentar zemljotresa bio 18 kilometara ispod površine Zemlje, dok je seizmička agencija Maroka procijenila da je epicentar bio na dubini od osam kilometara. U oba slučaja, takvi plitki potresi su opasniji.

Lokalni mediji izvjestili su da su putevi koji vode do planinskog regiona oko epicentra potresa bili zakrčeni vozilima i blokirani urušenim kamenjem, što usporava spasilačke akcije.

Više zgrada se urušilo nakon potresa jugozapadno od grada Marakeša, pokazuju snimci koje je emitovala državna TV stanica Al-Aula.

