Snažan zemljotres pogodio Rumuniju

​Zemljotres jačine 5,8 Rihtera pogodio je Rumuniju.

Prema prvim informacijama, potres se dogodio u 14.16 minuta.

Iako je prema prvim informacijama zemljotres bio jačine 5,6 Rihtera, rumunske službe javljaju da je potres bio jačine 5,8 Rihtera.

Zemljotres se osjetio i u Srbiji, a građani javljaju da su podrhtavanje osjetili u Beogradu i Novom Sadu.

Da podsjetimo, Rumuniju je juče pogodio snažan zemljotres jačine 5,3 Rihtera, da bi nakon toga uslijedila još dva potresa jačine 3,3 i 3 stepena.

#Earthquake (#cutremur) confirmed by seismic data.Preliminary info: M5.8 || 11 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 4 min ago (local time 15:16:52). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/5oUjY2DxPc