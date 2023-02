Snažan zemljotres pogodio Tadžikistan

Zemljotres jačine 7,2 stepena Rihterove skale pogodio je jutros Tadžikistan.

Potres je registrovan u 08.37 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 10 kilometara, prenosi Rojters.

Get well soon Tajikistan God help you #Tacikistan #earthquake pic.twitter.com/3QIO9qNziM