Snažan zemljotres pogodio Tursku, osjetio se i u Siriji

Zemljotres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale ponovo je danas pogodio Tursku.

Potres se osetio i u Siriji, Jordanu.

Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC) izvjestio je da je ovo 54. zemljotres koji je u posljednja 72 sata pogodio tursko-sirijsku granicu.

Turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu rekao je ranije da je broj poginulih u Turskoj u razornim zemljotresima ranije ovog mjeseca porastao na 43.556.

Sojlu je istakao da je nakon prvog zemljotresa 6. februara bilo 7.930 naknadnih potresa.

Zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale 6. februara oštetio je ili uništio stotine hiljada zgrada i ostavio milione bez krova nad glavom.

#Earthquake 9 km SW of #Antioch (#Turkey) 18 min ago (local time 18:53:47). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/a37a3SZnfG pic.twitter.com/Gu6AHntcmr