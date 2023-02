Snažan zemljotres pogodio Tursku, osjetio se i u Siriji

Zemljotres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale ponovo je danas pogodio Tursku.

Potres se osetio i u Siriji, Jordanu.

Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC) izvjestio je da je ovo 54. zemljotres koji je u posljednja 72 sata pogodio tursko-sirijsku granicu.

#Earthquake 9 km SW of #Antioch (#Turkey) 18 min ago (local time 18:53:47). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/a37a3SZnfG pic.twitter.com/Gu6AHntcmr