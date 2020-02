Snažan zemljotres pogodio Tursku

​DUBAI - Zemljotres magnitude 5,7 stepeni po Rihteru pogodio je jutros područje tursko-iranske granice, saopšteio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Za sada nema informacija o ljudskim gubicima ili pričinjenoj materijalnoj šteti.

"Spasilački timovi su već na licu mjesta. Za sada nema informacija o pričinjenoj šteti ili ljudskim gubicima. Područje u kome se dogodio zemljotres, u provincija Zapadni Azerbejdžan, rijetko je naseljeno", rekao je iranski zvaničnik državnoj televiziji.

EMSC navodi da je hipocentar zemljotresa bio na dubini od pet kilometara.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Turkey-Iran Border Region 44 min ago pic.twitter.com/vVTYt49o9S