Snažan zemljotres pogodio Tursku

Snažan zemljotres sinoć je pogodio Tursku, a kako javlja Republički seizmološki zavod Srbije, jačina je bila oko 4.2 stepena po Rihterovoj skali.

Na osnovu trenutno dostupnih informacija, potres se dogodio oko 21 čas, prenosi b92.

Epicentar je zabilježen u južnom dijelu zemlje kod Adijamana.

Američki USGS bilježi nešto drugačije podatke.

Navode da je jačina bila 4.3 stepena Rihtera i da se zemljotres dogodio na dubini od pet kilometara.

Za sada nema informacija oko eventualne štete i povrijeđenih.

#Earthquake (#deprem) M4.6 occurred 28 km NW of #Çermik (#Turkey) 5 min ago (local time 00:05:52). More info at: https://t.co/QMSpuj6Z2H https://t.co/2fIfmYoyPL https://t.co/3dggOXvmAO pic.twitter.com/cdp7Ufgw9P