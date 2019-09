Snažan zemljotres potresao Čile

SANTJAGO DE ČILE - Zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio je danas obalu Čilea, saopštio je američki Geološki centar.

"Cunami se ne očekuje", naveo je pacifički centar za upozorenja na cunami.

Epicentar zemljotresa bio je 134 kilometra zapadno od grada Talka, na dubini od oko 10 kilometara.

Čile ima dugu istoriju smrtonosnih zemljotresa, uključujući onaj iz 2010. godine jačine 8,8 stepeni, koji je izazvao cunami i opustočio južne obalske gradove.

M6.6 #earthquake (#sismo) strikes 140 km N of #Talcahuano (#Chile) 38 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/qnSrxKQO5B