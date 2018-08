Snažan zemljotres potresao Peru

LIMA - Zemljotres snage 7,4 stepeni Rihterove skale dogodio se danas oko 250 kilometara od Puerto Maldonada u Peruu na dubini od 610 kilometara, saopštio je Američki geološki institut.

Za sada nema izvještaja o šteti, a korisnici društvenih mreža navode da se potres osjetio širom zemlje i sve do Arike na sjeveru Čilea.

Dva snažna udara potresla su peruanski grad Pusalpa, sjeverozapadno od epicentra, napisali su mještani na Twitteru.

Pacifički centar za cunamije nije objavio upozorenje, a čileanska vatrogasna služba saopštila je da potres nema potencijal da pokrene opasni talas duž obale Čilea.

Magnitude ~7 earthquake 20 mins ago beneath the Peru-Brazil border region is super deep (~600 km depth) and is due to extensional faulting within the subducted Nazca plate. More info here: https://t.co/f5zN8jc9D7 pic.twitter.com/Tc716SSOL2