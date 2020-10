Snažan zemljotres prekinuo intervju islandske premijerke

REJKJAVIK - Snažan zemljotres, jačine 5,6 stepeni Rihterove skale, nakratko je prekinuo intervju koju je sa premijerkom Islanda Katrin Jakobsdotir vodio novinar američkog "Washington posta".

Jakobsdotir je govorila o uticaju pandemije na turizam, kada je njena kuća počela da se trese, što je vidno potreslo liderku Islanda, prenosi CNN.

"Izvinite, upravo se dogodio zemljotres", rekla je Jakobsdotir.

Ona se ubrzo nasmijala i rekavši: "Pa, ovo je Island".

Potom je nastavila da odgovara na pitanja novinara.

"Ja sam dobro, kuća je jaka, tako da bez brige", dodala je 44-ogodišnja premijerka, koja je na čelu te ostrvske države od 2017. godine.

Zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je u utorak popodne oblast udaljenu 10 kilometara jugozapadno od Hafnarfjordura, priobalnog grada u blizini prestonice Rejkjavika, naveo je Geološki topografski institut SAD.

