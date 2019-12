Snažan zemljotres u Avganistanu, osjetio se u Pakistanu i Indiji

NJU DELHI - Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihteru osjetio se u Pakistanu, Avganistanu i sjevernim djelovima Indije.

Pozivajući se na izjave očevidaca, mediji prenose da su se tresle zgrade i da se stanovništvo u sve tri zemlje uznemirilo.

Epicentar i jačina zemljotresa nisu bili odmah poznati, prenosi Rojters, ali kasnije navodi da je riječ o potresu jačine 6,3 stepena Rihterove skale koji se dogodio na dubini od 190 kilometara na teritoriji Avganistana.

Indijski podkontinent je pogodilo nekoliko najrazornijih zemljotresa u svijetu u posljednjih nekoliko decenija.

