TEHERAN - Zemljotres jačine 5,6 stepeni registrovan je na području jugozapadnog Irana, objavila je iranska državna televizija.

Kako prenosi agencija Rojters, još nema informacija o povrijeđenima.

Iranska državna televizija saopštila je da je epicentar zemljotresa bio blizu grada Sisakhta.

Felt #earthquake (#زلزله) M5.4 strikes 114 km S of #Shāhreẕā (#Iran) 13 min ago. Please report to: https://t.co/ZI3Tfz3iHt pic.twitter.com/uXz1pb6bXh