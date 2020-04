Snažan zemljotres u Japanu, nema opasnosti od cunamija

TOKIO - Snažan zemljotres, jačine 6,9 stepeni Rihterove skale, zatresao je danas arhipelag japanskih ostrva u Tihom okeanu, južno od Tokija, ali ne postoji opasnost od cunamija.

Za sada nije prijavljeno da je pričinjena materijalna šteta, niti da ima povrijeđenih.

Japanska meteorološka služba saopštila je da je do zemljotresa došlo u Tihom okeanu, zapadno od arhipelaga Ogasavara, na udaljenosti od oko 1.000 kilometara južno od Tokija.

Kako je navedeno, stanovništvu ne preti opasnost od cunamija zbog zemljotresa, čiji je epicentar bio na dubini od 450 kilometara ispod površine zemlje, prenosi AP.

Arhipelag Ogasavara, koji je poznat i pod imenom Bonin, dio je svjetske baštine Uneska.

