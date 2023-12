Snažan zemljotres u Kini: Poginulo najmanje 118 ljudi, stotine povrijeđenih (VIDEO)

U zemljotresu jačine 6,2 jedinice Rihterove skale, koji je pogodio sjeverozapadnu Kinu, poginulo je najmanje 118 ljudi u provinciji Gansu i susjednoj provinciji Cinghaj.

Predsjednik Si Đinping pozvao je na dodatne napore u akcijama potrage i spasavanja.

Potres se dogodio u ponedjeljak u 23.59 po lokalnom vremenu, na dubini od 10 kilometara u okrugu DŽišišan u Gansuu, a oko 100 kilometara jugozapadno od glavnog grada provincije Landžou, a u njemu je povrijeđeno najmanje 500 ljudi i oštećeno oko 6.400 kuća u toj oblasti i putna i druga infrastruktura, saopštile su lokalne kineske vlasti.

Јutros je potvrđeno da je 105 ljudi poginulo i 397 povrijeđeno u provinciji Gansu, od kojih je 16 u kritičnom stanju, rekao je portparol lokalnog odeljenja za vanredne situaciji na konferenciji za novinare.

Јoš 13 ljudi je poginulo ,a 182 su povrijeđene u Cinghaju, u oblasti sjeverno od epicentra, javljaju državni mediji.

Јoš 20 se vodi kao nestalo u Cinghaju, nakon što su zatrpani u klizištu, prenosi AP.

Zemljotres se osjetio u većini okolnih područja, uključujući Landžou, glavni grad provincije Gansu, oko 100 kilometara sjeveroistočno od epicentra.

Od 8 sati ujutru po lokalnom vremenu zabilježena su 32 naknadna potresa, od kojih je najveći bio magnitude 4,0, saopštilo je pokrajinsko odjeljenje za vanredne situacije.

Kinesko ministarstvo finansija i Ministarstvo za vanredne situacije danas su dodijelili 200 miliona juana (28 miliona dolara), kao pomoć pogođenim provincijama Gansu i Cinghaj, javila je kineska državna televizija.

Video captured the moment when a 6.2-magnitude hits in #China #ChinaEarthquake pic.twitter.com/vmXwDbhLFS