VAŠINGTON - Zemljotres jačine 4,3 stepena po Rihterovoj skali registrovan je u saveznoj američkoj državi Oklahoma, saopštio je Američki institut za geološka istraživanja (USGS).

Potres se dogodio na osam kilometara sjeverozapadno od grada Peri, na dubini od 7,9 kilometara.

Za sada nema podataka o potencijalnim žrtvama niti o materijalnoj šteti.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Oklahoma 51 min ago pic.twitter.com/w14eV6qrN8