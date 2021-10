Snažna eksplozija u Avganistanu, raznio se u džamiji tokom molitve

KANDAHAR - Prema preliminarnim podacima, najmanje 30 ljudi je poginulo, a više od 200 je povrijeđeno u eksploziji danas u šiitskoj džamiji u avganistanskoj provinciji Kandahar, javila je agencija RIA Novosti.

Agencija navodi da je eksploziju izazvao bombaš samoubica.

Svjetski mediji prethodno su javili da je do eksplozije došlo za vrijeme molitve i da se strahuje da je broj žrtava veliki.

A blast occurred in PD1 of Kandahar city of #Afghanistan near Imam Bargah mosque, Casualties are feared. pic.twitter.com/OISDTbHf4e