Snažna eksplozija u Libanu, više stadalih i povrijeđenih

BEJRUT - Snažna eksplozija odjeknula je danas u palestinskom kampu u lučkom gradu Tiru na jugu Libana.

Libanski mediji prenose da je više osoba poginulo i povrijeđeno, ali ne preciziraju njihov broj.

Do eksplozije je došlo u skladištu oružja radikalne palestinske organizacije Hamas u palestinskom kampu, prenosi državna Nacionalna novinska agencija.

Sudija je naredio bezbjednosnim snagama da pokrenu istragu.

Prema navodima jednog neimenovanog Palestinca, koji je bio u kampu, najmanje 12 osoba je povrijeđeno.

Novinska agencija Šehab, koju smatraju bliskom Hamasu, prenela je, pozivajući se na neimenovanog Palestinca, da je eksploziju izazvalo paljenje kanistera sa kiseonikom, koji su skladišteni zbog borbe protiv pandemije korona virusa, navodi Rojters.

Okolne oblasti su evakuisane, a na lice mjesta izašle su spasilačke ekipe, dodao je palestinski izvor.

Na snimcima sa lica mjesta, koje su prenijeli lokalni mediji, vidi se niz manjih jarkocrvenih bljeskova iznad grada, praćenih velikom eksplozijom i zvukom lomljenja stakla.

#Breaking - an explosion accrued in Burej alshamli camp in Tyre (Lebanon) according to the reports, weapon storage that belongs to Palestinian organizations was exploded. pic.twitter.com/cPWnfTaY8e