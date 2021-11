Snažna eksplozija u Mogadišu, ima mrtvih, dim se nadvio nad gradom

MOGADIŠ - Najmanje pet osoba ubijeno je u terorističkom napadu, a bar 15 povrijeđenih je prebačeno u bolnicu, nakon što je snažna eksplozija odjeknula jutros u glavnom gradu Somalije Mogadišu, javlja AP.

Odgovornost za teroristički napad preuzela je grupa Al Šabab, koja je povezana sa terorističkom organizacijom Al Kaidom.

Eksplozija se dogodila u centru Mogadiša i bila je toliko jaka da su se srušili zidovi obližnje škole i uništeni su brojni automobili.

"Bili smo uzdrmani udarnim talasom eksplozije, a onda nismo mogli ništa da čujemo osim pucnjave koja je uslijedila", rekao je za Rojters Mohamed Husein, medicinski tehničar iz obližnje bolnice Osman.

A witness in Mogadishu shared this photo of the explosion in the city at around 7:30am local time. Update #1 pic.twitter.com/ewUY0ep2ZF