Snažna eksplozija u Nešvilu, oštećeno više zgrada

NEŠVIL - Centar Nešvila u američkoj državi Tenesi danas je potresla snažna eksplozija, ali za sada nema informacija o povrijeđenim, saopštila je policija.

Iz policije navode da je eksplozija odjeknula u parkiranom vozilu i da je oštećeno nekoliko zgrada.

Lokalni mediji emitovali su snimke crnog dima i požara u oblasti sa velikim brojem kafića, restorana i firmi.

Downtown Nashville, #Tennessee, US, near commercial areas. No casualty reports so far. Some media talk the explosion could be a car bomb.