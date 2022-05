HAVANA - Snažna eksplozija odjeknula je danas u hotelu Saratoga u centru Havane.

Očevici su za TAS S rekli da su srušena dva sprata hotela.

Rojters navodi da iz zgrade kuljaju plamen i dim.

NOW - Explosion at history Hotel Saratoga in Havana, Cuba.pic.twitter.com/uPN9cyLrbA