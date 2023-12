Snažna erupcija Etne ponovo obasjala nebo iznad Sicilije

Vulkan Etna u južnoj Italiji, na ostrvu Sicilija, nastavio je da izbacuje pepeo i lavu.

Iz italijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV) saopšteno je aktivni jugoistočni krater vulkana sinoć snažno izbacio pepeo i lavu.

Vulkan Etna postao je aktivan u novembru, izbacujući lavu 13. i 26. novembra, a tok lave može se posmatrati i iz okolnih gradova poput Katanije i Taormine.

Mount Etna started a new eruption at dawn on December 1, creating a festive spectacle of fire and ice. [ stellagioia]pic.twitter.com/lQMIBfXCuL