Snažna oluja pogodila Zapadnu Evropu, pola miliona kuća bez struje

​PARIZ - Najmanje 250.000 domaćinstava u Francuskoj ostalo je bez napajanja električnom energijom, a vozovi su zaustavljeni od Normandije do Pariza, nakon snažnih vjetrova koji su prošli kroz sjeverni dio Francuske, Holandije i Belgije.

Lokalni mediji javili su da je četvoro ljudi povrijeđeno u holandskom gradu Barendreht, južno od Roterdama, dok su snažni vjetrovi rano jutros skidali crijep sa krovova i kidali stabla iz korjena u naseljenom području.

Oluja je sinoć počela na britanskoj obali Atlantika. Francuska meteorološka služba zadržala je danas upozorenja na oluju na sjeveroistoku, blizu granica sa Njemačkom, Belgijom i Luksemburgom.

Vjetar je dostigao brzinu od 175 kilometara na čas u gradu Fekam u Normandiji, javio je AP.

Not in Jersey, but this is what the storm left behind in Northern France!! It was called #StormAurore pic.twitter.com/wQGTjQS3lR