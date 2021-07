Snažna oluja u Vašingtonu

Jaka oluja pogodila je Vašington, mnogi domovi su ostali bez struje, a sumnja se da je kroz grad prošao i tornado.

Takva sumnja javila se jer su zabilježena snažna vrtložna strujanja vjetra. Američka Nacionalna meteorološka služba utvrđuje da li je Vašington pogodio tornado, navodi "Vašington post".

Oluja je započela kod Fols Čerča i Arlingtona, prošla kroz centar Vašingtona i završila se u okrugu Prins Džordž u Merilendu.

​Nacionalna meteorološka služba navela je da je najgori dio oluje prošao, ali je upozorila građane da budu "ekstremno oprezni" kada izlaze iz kuća.

​"Ima mnogo polomljenih grana i stabala koja mogu da padnu. Izbjegavajte prostore sa mnogo drveća, kablova i potopljene i zatvorene puteve", napisali su na Twitteru.

​Više od 30.000 domova u Merilendu i Virdžiniji ostalo je bez struje, dok je u Vašingtonu bez električne energije 10.000 domaćinstava, navodi Ju-Es-Ej tudej. Zabilježeno je da je oluja čupala stabla, kidala kablove, nosila krovove, a jedan čovjek je povređen kada je stablo palo na njegovu kuću.

View of tornado warning from H St NE looking west @capitalweather @wusa9 #tornadowarning #tornado #dctornado pic.twitter.com/E3QmqDybX6