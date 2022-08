Snažne oluje širom Evrope: Voda nosila ljude, poginulo najmanje 13

PARIZ - Najmanje 13 ljudi, uključujući troje djece, poginulo je u snažnim olujama koje su pogodile područja centralne i južne Evrope.

Smrtni slučajevi, najviše zbog pada drveća, prijavljeni su u Italiji i Austriji, kao i na francuskom ostrvu Korzika, prenio je BBC.

Na Korzici je poginulo najmanje šest osoba. U kampu u Sagonu na zapadnoj obali ostrva na 13-godišnju djevojčicu palo je stablo. Na jugu ostrva poginula je 72-godišnja žena na čiji je automobil pao krov kućice na plaži. Poginuli su i jedna žena u kajaku, ribar i još dvoje ljudi.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Žeral Darmanin, koji je posjetio Korziku, rekao je da je vjetar na ostrvu duvao brzinom do 200 kilometara na čas. U oluji je povrijeđeno 12 ljudi, od kojih jedna osoba teško. Zbog oluje bez struje je ostalo 45.000 domaćinstava.

