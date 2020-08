Snažni zemljotresi u Indoneziji, čekaju se izvještaji o šteti

Zemljotres jačine 6,8 stepeni pogodio je oblast kod ostrva Sumatra u Indoneziji, gde su se osetila snažna podrhtavanja iako su seizmološke agencije saopštile da nema rizika od cunamija.

Kako navode, za sada nisu prijavljene žrtve niti je poznato da je pričinjena materijalna šteta.

Zemljotres je zabilježen na dubini od 10 kilometara, saopštio je Geološki topografski institut SAD, prenosi Rojters.

Indonežanska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku navodi da se zemljotres osjetio u gradovima u toj oblasti, uključujući u Benkuluu, koji je najbliži epicentru, kao i u Padangu.

Shallow M6.8 earthquake offshore of Sumatra, shallowly dipping thrust mechanism corresponds to slip on subduction interface https://t.co/xoVyg0sjcN pic.twitter.com/BW8zSvfKLm

"Do sada nije bilo izvještaja o pričinjenoj šteti nakon zemljotresa", navela je agencija, dodajući da ne postoji opasnost od cunamija.

Jedan korisnik na Tviteru saopštio je da se prvo dogodio jedan zemljotres, a da se potom osjetio veći i snažniji potres.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar objavio je na društvenim mrežama da je zemljotres, nešto posle ponoći, pogodio nekoliko oblasti na jugu Sumatre.

The epicenters of today's earthquakes (I added a yellow star) are located in close proximity to that of the 2007 M8.4 southern Sumatra earthquake pic.twitter.com/x3jLrFQKn0