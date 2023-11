Snažno nevrijeme u Indiji: Munje usmrtile najmanje 18 ljudi (VIDEO)

Najmanje 24 osobe poginule su u Indiji zbog udara groma i kiše tokom snažnih oluja juče i danas, saopštili su indijski zvaničnici.

Najmanje 18 od ukupnog broja usmrćenih ljudi pripisano je udarima groma, prenio je BBC.

Indijski ministar unutrašnjih poslova Amit Šah rekao je da je "duboko ožalošćen zbog poginulih ljudi" i dodao da se lokalne vlasti angažuju u humanitarnim aktivnostima.

Kiša je oštetila mnogobrojne kuće i usmrtila stoku širom zapadne države Gudžarat, koju su pogodile obilne padavine, praćene grmljavinom i gradom, u nedjelju i ponedjeljak, pri čemu je u nekim oblastima za 24 sata palo i do 144 milimetara kiše, izvijestila je agencija Rojters, pozivajući se na podatke državne vlade, prenosi Tanjug.

Očekuje se da će se kiša i nevrijeme s gradom i danas nastaviti u zapadnoj Indiji.

