Snažno nevrijeme u Turskoj, ima poginulih, vjetar rušio zgrade

Četiri osobe, uključujući i jednog stranog državljanina, smrtno je stradalo tokom ekstremne oluje u Istanbulu, javlja Reuters.

Povrijeđeno je 19 osoba, a jaki vjetrovi su, osim Istanbula, pogodili i okolne regije.

Brzina vjetra popela se do 130 km/h, javlja vodeća turska meteorološka organizacija, a ekstremni uslovi se očekuju i u Izmiru.

Očekuje se da će se jak vjetar nastaviti i sutra.

In pictures: At least four killed and 19 wounded after powerful storm hit Istanbul. Heavy winds uprooted trees, ripped off rooftops, and even toppled a clock tower pic.twitter.com/SpekvMiIYa