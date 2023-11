Snijeg i jaka mećava u Rumuniji i Moldaviji, zatvoreni putevi, jedna osoba poginula (VIDEO)

Najmanje jedna osoba poginula je danas u Moldaviji kada su tu zemlju, kao i susjednu Rumuniju, pogodile obilne snježne padavine i jaka mećava.

Usljed nevremena došlo je do nestanka struje u desetinama lokaliteta i zatvaranja pojedinih nacionalnih puteva, saopštile su vlasti.

Muškarac (40) poginuo je u Moldaviji nakon što je njegovo vozilo skliznulo sa puta i udarilo u drvo, saopštila je policija i navela da je do podneva prijavljeno šest saobraćajnih nesreća.

U Rumuniji je izdat crveni meteoalarm za istočne okruge Konstanca, Tulčea, Galati i Braila, gdje se očekuje da će snaga vjetrova dostići do 100 kilometara na sat, navela je Nacionalna meteorološka služba, prenosi Tanjug.

A checkpoint covered with snow on the border of Romania and Moldova, November 26, 2023. In Moldova, 59 settlements in six regions were partially or completely left without electricity due to snowfall. Watch now the International online forum "Global crisis. There is a way out" pic.twitter.com/SB7FaBZeSJ