Snijeg i oluja iznenadili Peking

Neočekivana snježna oluja zahvatila je veći dio sjeverne Kine. Snijeg je pao i u Pekingu, u prosjeku, 23 dana ranije, a zatvoreni su dijelovi auto-puteva. Otkazani su avio-letovi i polasci vozova, ili su kasnili.

Temperatura u Pekingu mogla bi da padne na rekordno nisku vrijednost u posljednjih 10 godina.

Najavljeno je do 40 centimetara snijega u nekim oblastima Kine. Stanovništvu se savjetuje da ostane u zatvorenom prostoru, a lokalnim vlastima da preduzmu mjere predostrožnosti u vezi sa putevima, željeznicom, strujom i telekomunikacijama.

Regioni naročito zahvaćeni pandemijom će primjenjivati posebne standarde za uklanjanje snijega i leda – snijeg se ne smije prenositi van određenih područja, prenosi portal globaltimes.cn.

Gradske vlasti Pekinga su saopštile da su izvršene sveobuhvatne pripreme. Pripremljeno je osoblje koje broji 56.000 članova, tu su rezerve od 33.000 tona sredstva za topljenje snijega kao i 30.000 tona posebne tečnosti za topljenje snega.

Na Međunarodnom aerodromu Kapital za sada je otkazano deset letova. Aerodrom je aktivirao mehanizam za reagovanje prvog nivoa pripravnosti kako bi osigurao bezbjedno putovanje putnika. Aerodrom Dašing prilagodio je planirane letove i smanjio njihov broj na nedjeljnom nivou.

Obustavljeno je najmanje 175 autobuskih linija. Skraćen je interval između polazaka i produženo je vrijeme rada u ključnim oblastima kako bi olakšalo putovanje putnika i smanjilo vrijeme čekanja po snijegu i nevremenu.

Najmanje devet vozova sa polazne stanice u Pekingu nije moglo da krene zbog mećave.

Dok se mećava širi Pekingom, snijeg je stigao i do susjednih Hebeja, Tjenđina, Mongolije i takođe sjeveroistočnog kineskog Liaoninga. Zatvoreno je oko 140 puteva u Pekingu, Tjenđinu, Hebeju, Šansiju, Ningsiji, Šansiju, Ćingaju i Lijaoningu.

Pekinška meteorološka opservatorija je još 5. novembra izdala žuto upozorenje o hladnom talasu koje se odnosi na jak vjetar, snijeg, zaleđene puteve.

Upozorenje na mećavu je u nedjelju ujutro podignuto na narandžasto. Očekuje se da će jak snijeg zahvatiti devet gradova i regiona širom Kine, saopštila je Centralna meteorološka opservatorija.

Dubina snega u visinskim predjelima dostići će 30 centimetara, a u okrugu Janking je već u subotu uveče oko 20 časova bila 9 centimetara.

Lei Lei, glavni prognostičar Pekinške meteorološke opservatorije, rekao je da bi temperatura u prestonici mogla pasti ispod najniže vrijednosti za isti period u protekloj deceniji.

Prosječna temperatura će se kretati između -1 i 2 stepena Celzijusa tokom dana, a najniža temperatura noću između -5 i -4. Najniža temperatura u planinskim predjelima je oko 9 stepeni ispod nule.

Najniža temperatura koju je opservatorija ikada zabiljeležila u prvoj polovini novembra u posljednjih deset godina je -4 stepena Celzijusa 1. novembra 2016. godine.

Temperatura u prijestonici od utorka će polako rasti.

Prvi ovogodišnji snijeg pao je u prosjeku 23 dana ranije od uobičajenog prvog snijega u prestonici – 29. novembra. Najraniji datum prvog snijega u meteorološkoj istoriji Pekinga bio je 31. oktobar u zimu 1987/88, a najkasniji 11. februara u zimu 1983/84. godine.

Centralna meteorološka opservatorija prognozirala je da će od subote do ponedjeljka uveče temperatura od sjeverozapada do jugoistoka u centralnoj i istočnoj Kini pasti za 8 do 10 stepeni. U pojedinim oblastima pad će dostići raspon od 12 do 14 Celzijusovih stepeni.

(RTS)