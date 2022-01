Snijeg paralisao istanbulski aerodrom, širom zemlje zaglavljeno preko 4.500 ljudi

ISTANBUL - Turske vlasti su danas na sat vremena obustavile sve letove sa aerodroma u Istanbulu zbog obilnih snježnih padavina u tom gradu, javila je državna televizija TRT Haber.

Istovremeno su i mnogi drugi dijelovi Turske imali poteškoća u saobraćaju zbog lošeg vremena.

Naime, mnoge dijelove Turske pogodile su velike snježne padavine od vikenda, što je navelo vlasti da zatvore škole u pojedinim dijelovima zemlje, prenijela je agencija Rojters.

Turska uprava za katastrofe i vanredne situacije (AFAD) je saopštila da je širom zemlje zaglavljeno ukupno 4.603 osobe i da su im timovi za hitne slučajeve isporučili hiljade kontejnera sa hranom i pićem.

An itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda tüm yolcularımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır. . . As of now, the evacuation process of all our passengers has been completed at Istanbul Airport. pic.twitter.com/qkTrDChJfQ