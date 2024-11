Snijeg pokrio dijelove Saudijske Arabije (VIDEO)

RIJAD - Poslije obilnih kiša neke dijelove Saudijske Arabije prekrio je i tanak pokrivač snijega, prenijeli su lokalni mediji.

Meteorološka služba Saudijske Arabije je upozorila da postoje šanse za grmljavinu u većini oblasti Al Džafa u narednim danima, javio je Halidž tajms.

Jake kiše praćene velikim količinama grada zahvatile su od prošle srijede dijelove regiona Al Džafa, a juče su snježne padavine prekrile planinske oblasti, prenosi Tanjug.

Saudi Arabian desert covered in snow This is the first time in history that the desert has been covered in snow, as temperatures there rarely drop to such levels. A severe hail storm also raged there recently. pic.twitter.com/4wjSaaRMfo