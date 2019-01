Snijeg zatvorio puteve, škole, aerodrome u Velikoj Britaniji

MANČESTER - Aerodrom u Mančesteru je zatvoren, kao i putevi i škole širom Britanije usljed snijega i niske temperature, piše "Daily Mail".

Na snazi su žuti meteo-alarmi u većini Britanije zbog snijega i leda, a za sutra je najavljena temperatura od oko minus 10 stepeni Celzijusovih.

Aerodrom u Mančesteru jutros je zatvoren dok radnici očajnički pokušavaju da očiste piste, a putnici se žale na haotično stanje nakon što su mnogi ostali blokirani u avionima. Neke letjelice su preusmjerene na druge destinacije, piše "Daily Mail".

Najniža temperatura zabilježena je u Škotskoj u Sjeverniom Jorkširu.

I u Londonu je sinoć pao snijeg, ali se veći problemi očekuju od bljuzgavice i mješavine kiše i snijega. Na aerodromu u Liverpulu privremeno su obustavljeni letovi zbog teških vremenskih prilika.

Meteorolog Aleks Barkil rekao je su mnogi putevi zatvoreni i da bi putovanja mogla trajati duže od planiranog, ali da je najbolje izbjegavati polazak na put.

We've just been sent these pics by officers - this is just off the roundabout onto the A549 up the hill towards #MynyddIsa #Mold. Please take care if you are out and about today - getting reports of several collisions. Drive according to the conditions and #slowdown pic.twitter.com/JuxbhR28Ta