"Snimajte Putina, ali onda uništite telefon"

MOSKVA - Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov dao je telefon jednoj od medicinskih sestara u bolnici u Komunarki kako bi snimila Putina koji je bio u posjeti.

On je potom od medicinske sestre zatražio da uništi uređaj, prenosi "Sputnjik".

"Snimajte, nemojte da se stidite", rekao je Peskov.

Poslije toga, portparol predsjednika zamolio je medicinsku sestru da pošalje snimak. On je objasnio da u telefonu postoji samo jedan kontakt.

"Telefon ostavite kod sebe i zatim ga uništite", dodao je portparol Kremlja.

Napominje se da su takve mjere povezane sa time da se uređaj ne bi dezinfikovao i vraćao.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio je u utorak bolnicu u Komunarki, predgrađu Moskve, u kojoj je smješten najveći broj oboljelih pacijenata virusom korona COVID-19.

Prema riječima Peskova, predsjednik je lično donio ovu odluku nakon današnjeg sastanka o borbi protiv virusa korona. Šef države obišao je nekoliko odjeljenja, razgovarao sa jednim od pacijenata i gledao rad osoblja. Takođe je razgovarao sa glavnim ljekarom bolnice Denisom Procenkom.

Right now, Vladimir #Putin was walking around in a hospital in #Kommunarka. pic.twitter.com/NqlFa6ZbAc