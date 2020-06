Snimak hapšenja uzburkao Australiju, strah od američkog scenarija

SIDNEJ - Na društvenim mrežama objavljen je snimak hapšenja tinejdžera u Novom Južnom Velsu, a na njemu se vidi kako policajac primjenjuje silu.

Zbog toga su ovlašćenja tog policajca ograničena i protiv njega se vodi istraga, prenosi Gardijan.

Prema njegovim navodima, policija nije imala nijedan razlog da ga uhapsi.

Na snimku se čuje kako policajci razgovaraju sa grupom u kojoj je bio i ovaj tinejdžer, neposredno prije hapšenja.

Policajac je rekao: "Otvorite svoje uši", na šta mu je neko odgovorio: "Ne moram da otvorim svoje uši, slomiću ti vilicu, brate".

Policajac je onda počeo da hapsi mladića - nogom ga je sapleo tako da je pao, a ruke su mu stavili na leđa. Momak je udario glavom o pod od cigle.

Na snimku se čuje kako on jauče, a neko iz grupe negoduje.

Rođak mladića je rekao da je on odveden u policijsku stanicu prije nego što je odvezen u bolnicu.

Zadobio je modrice na ramenu, pojsekotine na kolenu, licu i laktu i oštećeni su mu zubi. Srećom, ništa mu nije slomljeno.

"Oko pet sati poslije podne policajci su patrolirali Vord parkom u Sari hilsu, i tada su razgovarali sa grupom tinejdžera. Sedamnaestogodišnji dečak je navodno zaprijetio policajcu, prije nego što je uhapšen u odveden u policijsku stanicu", navela je policija u saopštenju.

