Snimak iz vazduha pokazuje razmjere uništenja zgrada u Turskoj

GAZIJANTEP - U katastrofalnom potresu koji je pogodio jug Turske prema posljednjim informacijama poginulo je više od 500 ljudi dok su hiljade povrijeđene.

Spasioci se opravdano boje da će broj žrtava rasti jer je mnogo zatočenih pod ruševinama.

Snimak iz vazduha pokazuje razmjere uništenja.

A 7.8 magnitude of earthquake hit Turkey a few hours ago, with shock wave felt in Syria, Lebanon, Cyprus and parts of Iraq. Thousands of casualties expected, may Allah protect them all.#earthquake#prayforthem pic.twitter.com/jMDdNfxgRF