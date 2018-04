Snimak obračuna policajca i napadača kombijem u Torontu

TORONTO - Društvenim mrežama šire se novi snimci nakon napada u Torontu u kojemu je ubijeno najmanje dvoje ljudi.

Objavljen je snimak privođenja napadača, a nakon nje i snimak dvoboja napadača i policajca prije samog privođenja.

Na snimku se čini da je napadač naoružan te da i on i policajac mašu pištoljima u položaju spremnom za pucanje. U jednom trenutku policajac ipak uspijeva razoružati i uhapsiti napadača.

JUST IN: CTV video appears to show armed standoff near Toronto van strike scene https://t.co/LLweX4F5SF