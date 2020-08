Snimak sa vjenčanja u Bejrutu: Detonacija prekinula mladino fotografisanje

Na jednom od potresnih snimaka iz prijestonice Libana zabilježeno je kako je detonacija prekinula mladino fotografisanje.

Na snimku se vidi kako se mlada fotografiše nakon vjenčanja. Na njenom licu je širok osmijeh, dok se u pozadini čuje muzika.

​Odjednom se čuje strahovit prasak, njena haljina i buket bukvalno odlijeću, a kamera se okreće i prikazuje dim i posljedice jake detonacije.

Policija je saopštila da je do detonacije u Bejrutu došlo zbog pokušaja krađe. Za vrijeme zavarivanja otvora kroz koje bi kriminalci mogli da izvrše krađu, eksplodirao je kalijum-nitrata uskladišten u luci, prenose mediji.

Prema posljednjim informacijama, poginulo je više od 100 osoba, a oko 4.000 povrijeđeno.

Spasioci pretražuju ruševine u potrazi za žrtvama i strahuje se da će broj rasti.

(Sputniknews.com)

A bride captured shooting her wedding photos moments before the explosions. Disturbing!! #PrayForLebanon #Beirut pic.twitter.com/sLN8rXLFZg