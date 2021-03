Snimao policajku dok je umirala i rugao joj se

Muškarac iz Australije izjasnio se krivim za snimanje i ruganje policijskoj službenici koja je umirala na mjestu nesreće.

Ričard Pusi (42) priznao je krivicu za kršenje javnog reda i mira, kao i za upotrebu droge te druga krivična djela.

Pusija je prošle godine na autoputu u Melburnu zaustavilo četvoro policajaca zbog brze vožnje. Kada su ga htjeli pritvoriti, svo četvoro je udario kamion koji je skrenuo sa svoje trake.

Policajci Linet Tejlor, Kevin King, Glen Hamfris i DFžoš Prestni umrli su na mjestu događaja. Pusi je stajao nekoliko metara dalje te je izbjegao nalet kamiona. Kada je vidio šta se dogodilo, mobilnim telefonom je počeo snimati policajce na mjestu nesreće.

Pritom se rugao policajki Tejlor dok je ona bila priklještena ispod kamiona.

"Evo vam na. Nevjerovatno, apsolutno nevjerojatno. Sve što sam želio jeste da dođem kući i pojedem suši", rekao je Pusi policajki, što je snimila kamera na njenoj uniformi.

Vozač kamiona Mohinder Sing Badžva izjasnio se krivim za četiri optužbe za nesmotrenu vožnju koja je uzrokovala smrt, piše BBC.

Pusi je uhapšen u svom domu ubrzo poslije nesreće. Prvobitno je bio optužen za prekoračenje brzine, posjedovanje droge i nesmotreno ponašanje. Međutim, policija je kasnije otkrila da je Pusi snimao nesreću i da je video podijelio s prijateljima, prenosi "Index.hr".

Sljedeće ročište mu je zakazano za 31. mart.

Leading Senior Constable Lynette Taylor Senior Constable Kevin King. Constable Joshua Prestney. Constable Glen Humphris. Thank you. Melbourne will never forget what you gave up to keep us safe. pic.twitter.com/RTb53ZBtra